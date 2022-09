Prospectives et perspectives. Revue des jeunes chercheurs en sciences humaines (Roumanie)

Prospectives et perspectives. Revue des jeunes chercheurs en sciences humaines



Appel à contribution pour le 2ème numéro de la revue

Date limite : le 30 novembre 2022



Responsables du numéro : Gabriela SCRIPNIC et Alina GANEA



Prospectives et perspectives. Revue des jeunes chercheurs en sciences humaines, revue annuelle parue sous l’égide du Centre de recherches Théorie et pratique du discours aux Presses Universitaires de l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie, est destinée aux jeunes chercheurs - masterants, doctorants et postdoctorants. La revue vise à valoriser et à faire connaître des avancées récentes dans des recherches relevant des domaines tels que les sciences du langage, la traductologie, les études interculturelles, la littérature, etc.



Un appel à contribution est lancé chaque juillet et la sortie du numéro est prévue pour le mois de juin de l’année suivante.



Deux attitudes complémentaires assurent la qualité de la revue : d’un côté, le regard critique mené sur les contributions par le comité rédactionnel et, de l’autre, la rigueur scientifique du comité scientifique chargé de veiller à la qualité des études publiées.



Le comité scientifique de la revue :



Dominique FARIA, Université des Açores, Portugal



Elizabeth DUROT-BOUCÉ, Université du Havre, France



Alina GANEA, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie



Anca GÂŢĂ, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie



Araceli GOMEZ FERNANDEZ, Université Nationale d’Enseignement à Distance, Madrid, Espagne



Loredana PAVONE, Université de Catane, Italie



Gabriela SCRIPNIC, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie



Carlos SOLORZANO, Université Nationale Autonome de Honduras



Jessica STURM, Université Purdue, États-Unis



Isabel Maria UZCANGA VIVAR, Université de Salamanque, Espagne



Les articles seront rédigés en français. Les propositions de contributions sont à envoyer aux adresses : Alina.Ganea@ugal.ro et Gabriela.Scripnic@ugal.ro



—

Dates importantes :



le 15 juillet 2022 – lancement de l’Appel à contributions



le 30 novembre 2022 – délai pour la réception des articles (version initiale qui respecte les consignes de rédaction)



le 15 décembre 2022 – réponse aux auteurs (suite à la double lecture critique des contributions par le comité scientifique)



le 31 janvier 2023 – délai pour la réception des articles (version finale)



juin 2023 – parution du numéro à la Maison d’Edition Galati University Press.