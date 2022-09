Le Spectaculaire et la Contemplation. Regard, parole et silence au XVIIe s. (Saskatoon, SK, Canada)

Le Spectaculaire et la Contemplation

Regard, parole et silence au 17e siècle



Colloque international

organisé par l’Université de Saskatchewan, l’Université Sorbonne-nouvelle

et le CIR 17 (Centre International de Rencontres sur le XVIIe siècle)



18-20 mai 2023, Saskatoon, SK, Canada





Le 17e siècle français est à la fois un temps d’affirmation de l’institution monarchique soucieuse de manifester au monde sa puissance et un âge profondément marqué par le sentiment religieux et l’exigence d’intériorité qui lui est associée.



Simultanément siècle de l’éclat et du silence, des fêtes de Versailles et de la solitude de Port-Royal, du faste des pièces à machine et de l’austérité de la Trappe, il fait du spectaculaire et de la contemplation une tension rectrice de la vie politique, sociale, esthétique et éthique.



Ce colloque se propose d’explorer les modalités et les enjeux de cette polarité entre espace public et privé par une approche pluridisciplinaire.



Parmi les thèmes possibles et susceptibles d’être mis en tension, on peut citer (liste non limitative) :



Gloire et grandeur, pompe et vanité du pouvoir : enjeux politiques et mise à contribution des arts visuels (carrousel, feu d’artifice, spectacle de cour, entrée royale, architecture monumentale, achevée ou inachevée – aqueduc de Maintenon…)



Secret et dissimulation : coulisses du politique et face cachée du pouvoir



Rhétorique et grand style, pratiques oratoires et artistiques : art du portrait, musique de cour, peinture historique,…)



Atticisme, laconisme et sublime du silence



Sobriété du théâtre régulier (tragédie et grande comédie) vs théâtre de l’émerveillement (pièce à machines, comédie-ballet, tragédie en musique, opéra…)



Ombre de la gloire et silence imposé : les exclu(e)s de la scène du monde



Solitude, retraite du monde et méditation dans la vie religieuse, dans la littérature, les correspondances et les arts ­ - France et Nouvelle-France

—



Les propositions sont à envoyer pour le 1er novembre 2022, à l’adresse suivante : stella.spriet@usask.ca



Le colloque se déroulera en mode hybride (en présentiel à l’Université de Saskatchewan à Saskatoon, et en distanciel via Zoom).

—

Comité d’organisation :



Stella Spriet, University of Saskatchewan & Gilles Declercq, Université Sorbonne Nouvelle



Comité scientifique :



Céline Candiard, Université Lumière-Lyon 2

Nathalie Freidel, Wilfrid Laurier University

Jean de Guardia, Université Sorbonne Nouvelle

Sara Harvey, University of Victoria

Jean Leclerc, Western University

Marcella Leopizzi, Università del Salento

Claudine Nedelec, Université d’Artois

Buford Norman, University of South Carolina

Pierre Ronzeaud, Université Aix-Marseille