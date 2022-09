Posdoc: L'approche numérique face au défi du temps: un grand recueil du XIVe siècle endommagé par le feu. Le ms L.II.14 de Turin (Ecole nationale des chartes)

Contrat post-doctoral Projet RESCAPE

L'approche numérique face au défi du temps: un grand recueil du XIVe siècle endommagé par le feu.

Le ms L.II.14 de Turin (F/H).

Centre Jean-Mabillon, Ecole nationale des chartes.

Soutenu par Biblissima+, le projet RESCAPE vise à se pencher sur les manuscrits de la Bibliothèque de Turin, endommagés et en partie détruits par l’incendie de 1904. En particulier, il se concentrera sur le manuscrit BNU L.II.14, dans le but de restituer d’un côté son unité physique originelle, affaiblie par suite de l’incendie et d’une subdivision précédente en quatre volumes et, de l’autre, son canon composé de textes sacrés « sanctifiant » des cycles épiques. Ce défi, rendu particulièrement ardu en raison des conditions matérielles de certaines parties du codex et de sa taille de 586 feuillets, sera relevé par le biais du traitement automatique



Le travail du post-doc (6 mois, à partir du 1 novembre) sur ce projet mêlera notamment reconnaissance automatique des écritures « classique » (quoique compliquées par l’état de conservation de la source) et de possibles extensions vers l’utilisation plus avancée de la vision par ordinateur pour la restauration artificielle des documents et le traitement automatique de la langue ainsi que des analyses computationnelles des textes. L’un des buts essentiels du travail sera la transcription automatique d’une partie ou de l’ensemble du ms., avec l’intégration des parties lacunaires avec le recours à d’autres sources (éditions antécédentes l’incendie de 1904, archive Stengel etc.).



Pour plus informations, veuiillez consulter le site web de l'ENC: https://www.chartes.psl.eu/fr/rubrique-ecole/fiches-de-poste