Appel à contributions pour la revue Sculptures, n°10 (2023)



Au moment où la 59e Biennale de Venise met à l’honneur les femmes artistes sous le titre emprunté à Leonora Carrington de The Milk of Dream, alors qu’une rétrospective Germaine Richier est programmée pour le printemps prochain au musée national d’art moderne, la revue Sculptures consacre son numéro thématique 2023 aux sculptrices (XIXe-XXIe siècles). En évitant tout essentialisme et ayant soin de replacer l’œuvre des sculptrices dans leur milieu, dans leurs interactions avec leurs contemporains, les contributeurs/rices analyseront les problèmes posés par la sculpture au féminin : la formation, la carrière et la reconnaissance des femmes artistes, les questions liées au genre et aux discriminations, les thèmes iconographiques et les matières qui en sont les vectrices (éco-féminisme…), l’internationalisation des sculptrices, la présence de leurs œuvres dans les musées et les fondations.

La revue accueillera également les réflexions historiographiques (place des sculptrices dans les études féministes, dans les histoires de l’art etc.) ou encore des études consacrées aux femmes écrivant sur la sculpture (Dora Vallier, Rosalind Krauss, Margit Rowell, Mady Ménier, Anne Pingeot…) ainsi qu’aux expositions consacrées aux sculptrices.

On se souvient notamment de quelques précédents importants, tels que l’accrochage elles@centrepompidou ou encore l’exposition Elles font l’abstraction organisés par le musée national d’art moderne.

—

Les auteur.e.s sont invité.e.s à présenter leurs propositions (un abstract de 3000 signes et une courte présentation de l’auteur) avant le 15 janvier 2023 à thierry.dufrene@inha.fr et clairemaingon@hotmail.com. Ils/elles seront contacté.e.s rapidement après l’expertise des résumés. Les articles définitifs, de 30.000 signes maximum (bibliographie incluse dans les notes de bas de page) seront à remettre au plus tard le 1e mai 2023.



Claire Maingon et Thierry Dufrêne, Directrice et directeur de la revue Sculptures.