Appel à contributions (Délai supplémentaire)



Suite à la deuxième édition du colloque national organisé par le laboratoire de recherche LLC – Université de Tlemcen, Algérie, dans le cadre du PRFU « Genre, Langue et Identité en Algérie (Post) Coloniale », la revue scientifique Revue plurilingue : Études des langues, littératures et cultures / ÉLLiC lance un appel à contribution pour son Volume 6, Numéro 1, à paraître en novembre 2022, et édité par Pr Wassila Hamza Reguig-Mouro et Dr Faiza Haddam Bouabdallah.



Un DOI sera attribué à chaque article, aucun frais de publication.



Les soumissions doivent viser à explorer les questions de genre, de discours et d'identité dans le contexte (post)colonial par rapport à d'autres pays africains, car ils partagent tous une histoire commune de colonisation, de lutte, d'indépendance, de situation linguistique et, bien sûr, la période post-indépendance et examiner les aspects entrelacés du genre, de la race, de la classe, de la religion, de la culture, de l'art et de l'espace pour mettre en évidence les similitudes et les différences entre les différentes cultures et sociétés dans les contextes africains.



Les articles entre 4000 et 7000 mots (10 pages maximum) en français ou en espagnol peuvent inclure mais ne sont pas limités à :

Littérature (post)coloniale

Discours (post)colonial

Genre et identité

Situation linguistique



Veuillez vous inscrire et faire une soumission sur le site Web de la revue https://journals.univ-tlemcen.dz/ELLIC/index.php/ELLIC/

avant le 15 octobre 2022 et suivez les instructions aux auteurs et les consignes de mise en forme.