Journée d'études Hamlet (Nice)

Journée d'études Hamlet - 18 novembre 2022

Salle du conseil - Campus Carlone, Université Côte d'Azur

Organisée par Christian Gutleben, Professeur en Littérature Britannique (LIRCES UPR 3159)

et Dr Nora Galland, A.T.E.R. Théâtre Anglais XVIe-XVIIe siècle (CTEL UPR 6307)

8h15-8h50 Petit-déjeuner de bienvenue

8h50-9h00 Ouverture de la JE, introduction & présentation des laboratoires partenaires

Modération Line Cottegnies

9h00-9h30 Pascale Drouet : Counterfeiting in Hamlet

9h30-9h40 Temps d’échange et questions

9h40h-10h10 Nora Galland : "My gorge rises at it": La nausée d'Hamlet

10h10-10h20 Temps d’échange et questions

10h20-10h30 Pause café

Modération Nathalie Vienne-Guerrin

10h30-11h10 Line Cottegnies : Dying with art in Hamlet

11h10-11h20 Temps d’échange et questions

11h20-11h50 Sophie Chiari : “I will delve one yard below their mines” (3.4.209): Digging in Hamlet

11h50-12h00 Temps d’échange et questions

12h00-13h30 Pause déjeuner

Modération Christian Gutleben

13h30-14h00 Annick Fiaschi Dubois : Sonneries de trompettes, Chansons, Airs et Ballades dans la tragédie d’Hamlet, Prince du Danemark de W. Shakespeare: un théâtre de vérité qui « génère de la réalité et recrée du vivant »

14h00-14h10 Temps d’échange et questions

14h10-14h40 Nathalie Vienne-Guerrin : De Jean Marais à Serge Reggiani : Hamlet à la radio française dans les années 50

14h40- 14h50 Temps d’échange et questions

14h50-15h00 Pause café

Modération Nora Galland

15h00-15h45 Heather Hirschfeld : Between Heaven and Earth : Hamlet and the Space of the Stage

15h45-16h00 Temps d’échange et questions

16h00-16h10 Pause café

Modération Emmanuelle Peraldo

16h10-16h40 Yan Brailowsky : Hamlet in Wittenberg

16h40-16h50 Temps d’échange et questions

16h50-17h20 Sandrine Montin : Voir avec les oreilles : l’interprétation au cœur de l’action dramatique d’Hamlet

17h20-17h30 Temps d’échange et questions

17h30-17h35 Conclusion de la JE & remerciements.