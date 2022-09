Contre les clichés misogynes, et à bien des égards contradictoires, colportés depuis le XIXe siècle – qui firent de Juliette Drouet aussi bien une fille légère manipulant vilement le plus grand écrivain du siècle qu'une pauvre esclave soumise aux désirs de ce dernier – Florence Naugrette propose dans Juliette Drouet. Compagne du siècle (Flammarion) de déconstruire les rumeurs infondées pour s'approcher au plus près d'une vie vécue. Florence Naugrette y adopte une méthode historienne qui s'appuie sur des archives tangibles : les 22 000 lettres envoyées à Victor Hugo, ainsi que les lettres, carnets et agendas de Hugo (dont certains inédits). Si l'on a longtemps jugé inconcevable de penser Juliette Drouet sans Victor Hugo, cette biographie généreuse (par les informations et les remerciements qu'elle contient) démontre implacablement que l'on ne peut désormais plus penser Victor Hugo sans Juliette Drouet.

Parmi les 22 000 lettres envoyées par Juliette Drouet à Victor Hugo (une par jour pendant cinquante années), plus de 14 000, écrites entre 1833 et 1882, sont disponibles en ligne grâce à l'édition numérique dirigée par Florence Naugrette, en collaboration avec l'université de Rouen et Sorbonne Université. Ce corpus avait donné lieu en 2017 à un colloque co-organisé par Florence Naugrette et Françoise Simonet-Tenant dont les actes ont été publiés sous le titre Juliette Drouet épistolière (Eurédit, 2019).

La collection Folio Classiques donne à lire dans un fort volume une partie de l'échange épistolaire entre Victor Hugo et Juliette Drouet au début de leur idylle (entre 1833 et 1834), sous le titre Carnets d'amour à Juliette Drouet, dans une édition établie par Danièle Gasiglia-Laster, Jean-Marc Hovasse, Arnaud Laster, Charles Méla et Florence Naugrette.