Florence Naugrette, Juliette Drouet. Compagne du siècle, Paris, Flammarion, 2022

C'est l’histoire d’une orpheline indigente devenue courtisane, d’une actrice en vue qui abandonne sa carrière pour se consacrer au plus célèbre écrivain de son temps, Victor Hugo, et connaît avec lui, pendant un demi-siècle, une passion faite de gloire et de deuils, de confiance et de trahisons, d’ amertume et d’exaltation, d’exil et de voyages.

C’est l’histoire d’un couple illégitime qui invente l’amour libre.

C’est l’histoire du romantisme, du siècle des révolutions et de la marche vers la République, vécue, faite et observée par une femme.

Âme sœur, collaboratrice, première lectrice, copiste, soutien moral, éternel recours, Juliette Drouet fut, par son humour et son esprit, une des rares à tenir à « l’homme-siècle » un discours de vérité. Parce qu’elle sut se faire aimer d’un des plus grands génies de son temps, transformer sa servitude volontaire en liberté, sensibiliser Hugo à la cause des femmes et lire à livre ouvert dans son époque chahutée, elle fut, à sa manière naïve et inspirée, ardente et sage, la compagne du siècle.

Cette biographie, qui revient aux sources premières, adopte une démarche historienne, loin des légendes et des clichés. Elle plonge au cœur de la vie d’une femme d’exception en entrant dans ses pensées. Elle raconte aussi la vie d’un couple et d’une double famille dont les « idées larges », comme disait Mme Hugo, faisaient scandale, à Paris comme en exil. Ce livre aura atteint son but si, en le refermant, on considère aussi l’auteur des Misérables comme l’homme qui eut l’intelligence, la chance et le bonheur d’aimer cette femme. Et qui le savait.