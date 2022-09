On se souvient que le Chat botté a pu craindre un moment que l'on fît un manchon de sa fourrure, mais voilà que Fabula fait peau neuve grâce à un financement du Fonds National pour la Science Ouverte abondé par le CNRS : une salve de nouveautés, qui vont faciliter votre usage du site et de ses ressources, en favorisant les échanges au sein de la communauté Fabula !

Parmi celles-ci, outre un affichage (vraiment) optimisé pour vos différents écrans : une cartographie des tendances globales du site et surtout des outils de recherche avancée (adossés à de nouveaux modes d'indexation) qui offrent la possibilité de fouiller les 150 000 pages et articles du site par catégories et par dates.

Mais aussi un annuaire dont le besoin se faisait sentir depuis longtemps : Fabula permet désormais à chacun et chacune de créer son propre compte, à partir de quoi il lui devient loisible d'ouvrir sur le site une page personnelle, mais aussi de s'abonner à des notifications spécifiques pour toutes les annonces touchant à ses centres d'intérêts. Une fois authentifié, chaque visiteur ou visiteuse peut par la suite souscrire à de telles notifications depuis l'une ou l'autre des différentes rubriques.

Autre nouveauté, moins technique : la promotion d'une rubrique "Questions de société", destinée à afficher les informations qui débordent par un biais ou un autre la sphère des études littéraires, notamment les parutions relatives aux sciences humaines générales et/ou les ouvrages (mais aussi les appels, programmes, etc.) en prise sur des… questions de société. La rubrique "Web littéraire" continue de signaler quant à elle toutes les initiatives et productions directement accessibles en ligne. Fabula compte ainsi désormais trois pages d'accueil , auxquelles il est également possible de s'abonner, séparément ou solidairement.

Le prochain gros chantier de cette refondation du site ? L'Atelier de théorie littéraire, promis à une complète refonte au lendemain du colloque anniversaire des 25 ans du site, "Vingt-cinq ans de théorie littéraire avec Fabula" (Paris, 2-3 juin 2023). L'appel, récemment paru, court jusqu'au 23 décembre ; retrouvez-le ici…

—

Merci à Perrine Coudurier et Esther Demoulin, qui accompagnent la patiente mue de Fabula, et à Pierre Serin, qui sait rendre le web serein…