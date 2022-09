K. Laland, La symphonie inachevée de Darwin : comment la culture a façonné l'esprit humain

La théorie de l’évolution s’est longtemps heurtée à une énigme qui, pour les créationnistes plus ou moins déclarés, avait valeur d’objection : comment les exceptionnelles capacités cognitives, sociales et culturelles des humains sont-elles apparues, démarquant notre espèce de toutes les autres ? Faute d’apporter une réponse étayée à cette question fondamentale, la symphonie de Darwin est restée inachevée. Kevin Laland s’attache ici à compléter les pages manquantes de notre histoire évolutive pour comprendre par quels processus le langage, la technologie, les sciences et les arts ont été possibles.

À partir d’études expérimentales étonnantes menées dans le domaine de l’apprentissage social chez les animaux et d’analyses novatrices issues de la théorie des jeux évolutionnaires, cet ouvrage retrace la manière dont la faculté propre à l’humanité de complexifier et d’accroître continuellement son patrimoine culturel a évolué à partir de comportements d’apprentissage, d’innovation et d’imitation largement répertoriés non seulement chez les grands singes, mais également chez les oiseaux, les poissons ou les insectes. Il met ainsi en évidence la dynamique de coévolution entre gènes et culture par laquelle des compétences socialement transmises ont pu orienter de façon spectaculaire le cours de la sélection naturelle chez nos ancêtres.

Ce récit captivant de l’origine de notre espèce renverse la perspective de la psychologie évolutionniste, qui envisage les phénomènes culturels seulement comme des réponses adaptatives à des circonstances extérieures, dans une relation causale à sens unique allant des gènes à la culture. Il montre que la culture n’a pas simplement émergé à partir de l’intelligence, mais qu’elle a constitué le principal moteur de l’évolution dans notre lignée. Autrement dit, l’esprit humain n’est pas façonnépour la culture, mais véritablement par la culture.

Avant-propos

Première partie. Les fondations de la culture

Chapitre 1. La symphonie inachevée de Darwin

Chapitre 2. Omniprésence du copiage

Chapitre 3. Pourquoi copier ?

Chapitre 4. Le conte des deux poissons

Chapitre 5. Les racines de la créativité

Seconde partie. L’évolution de l’esprit

Chapitre 6. L’évolution de l’intelligence

Chapitre 7. Haute-fidélité

Chapitre 8. Pourquoi sommes-nous les seuls à avoir un langage ?

Chapitre 9. La coévolution gènes-culture

Chapitre 10. L’aube de la civilisation

Chapitre 11. Les fondements de la coopération

Chapitre 12. Les arts

Épilogue. Une admiration sans emerveillement

Notes

Bibliographie