Université d'Artois, Arras

APPEL A COMMUNICATIONS



Colloque international

Yves Bonnefoy : de la poésie à une poétique de la traduction



Université d’Artois, les 16-17 novembre 2023



Organisé par :



Centre de recherches « Textes et Cultures », Université d’Artois



Xiaoshan Dantille et Corinne Wecksteen-Quinio (Etudes transculturelles)







« La neige tombe-t-elle semblablement dans toutes les langues ? Peut-être faudrait-il pour cela que les mots aient de l’une à l’autre de celles-ci les mêmes façons de se rencontrer, de s’unir ou de s’éviter, de se faire grands tourbillons ou légères virevoltes, minutes d’agitation suivies d’instants où le ciel paraît immobile, après quoi ce sont de brusques lumières » s’interroge Yves Bonnefoy dans l’Autre langue à portée de voix, essais sur la traduction de la poésie. Auteur de nombreux poèmes, et traducteur de Shakespeare ainsi que de William Butler Yeats entre autres, il a conduit des travaux critiques à la fois sur la poésie et sur la traduction. Les œuvres d’Yves Bonnefoy sont aussi traduites dans de nombreuses langues. Pour célébrer le centenaire de la naissance de ce poète-traducteur, ce colloque accueillera des communications d’une durée de 30 minutes, qui pourront porter sur différents aspects de l’œuvre d’Yves Bonnefoy, en relation avec la traduction :



- aspects théoriques (critique de la traduction chez Yves Bonnefoy)



- aspects pratiques (les traductions d’Yves Bonnefoy, en particulier de Shakespeare et de Yeats)



- œuvres d’Yves Bonnefoy traduites dans d’autres langues-cultures



Modalités

La langue de communication sera le français ou l’anglais.

Le résumé d’environ une demi-page en français avec titre, mots-clés, accompagné d’un bref CV bio-bibliographique, est à envoyer avant le 30 août 2022 à Xiaoshan Dantille : xiaoshan.dantille@univ-artois.fr et à Corinne Wecksteen-Quinio : corinne.wecksteen@univ-artois.fr

La liste définitive des participants sera communiquée pour décembre 2022.

Publication

Une sélection d’articles sera publiée après évaluation dans la collection Traductologie chez Artois Presses Université.

Comité scientifique / de lecture

Sara Amadori (Université de Bergame)



Danhong Cao (Université de Nankin)



Xiaoshan Dantille (Université d’Artois)



Stéphanie Roesler (Traductrice littéraire, PhD Université McGill)



Fabio Scotto (Université de Bergame)



Baoqing Shao (Université Bordeaux Montaigne)



Corinne Wecksteen-Quinio (Université d’Artois).