University of British Columbia, Vancouver, Canada

XVIIe congrès triennal de la Société Internationale de Littérature Courtoise

Université de la Colombie-Britannique, 24-28 juillet 2023

Alors que la Société Internationale de Littérature Courtoise approche de son demi-siècle d’existence, il ne nous a pas paru inopportun que son prochain congrès international – qui se déroulera à l’Université de la Colombie-Britannique (Vancouver, Canada) du 24 au 28 juillet 2023 – ait pour thème Redéfinir la courtoisie.



Depuis presque un siècle et demi, la courtoisie est l’un des concepts les plus fondamentaux des études en littérature médiévale. En décrivant « l’amour courtois » en 1883, Gaston Paris n’imaginait peut-être pas la pérennité critique qu’aurait ce terme, ainsi que sa productivité lexicale : courtoisie, grand chant courtois, et bien sûr littérature courtoise, cette expression qui nous réunit au sein de la SILC.



Mais qu’est-ce que la courtoisie, au juste ? Est-ce un phénomène de société ? Une esthétique ? Une idéologie ? Une façon de réguler les rapports humains dans les cours féodales ? Un cadre narratif et poétique qui permet de parler d’aventures et d’amour ? Un fantasme concocté par les troubadours et les trouvères, mais jamais réalisé en tant que tel, ou au contraire un authentique mode de vie qui domina les cours occitanophones et francophones du XIIe siècle et au-delà ?



Le paysage critique a bien changé depuis la fondation de la SILC, et les nouvelles perspectives des dernières décennies ont profondément transformé le rapport que nous pouvons avoir à la courtoisie. Les études de genre et les études queer jettent un éclairage nouveau sur l’hétéronormativité courtoise, tandis que les approches féministes nous aident à mieux cerner la dialectique d’émancipation et d’objectification qui structure l’écriture courtoise ; la perspective du Moyen Âge global nous aide à mieux voir comment la courtoisie s’ancre dans des cercles géopolitiques et géoculturels concentriques qui vont d’Al-Andalus jusqu’en Terre Sainte ; la philologie matérielle et la nouvelle codicologie nous aident à comprendre les réseaux de production et de réception, au confluent des cours et des villes, qui permettent la diffusion du fait courtois.



C’est dans l’esprit des nouvelles approches qui dynamisent le champ des études médiévales au xxie siècle que nous vous invitons à collectivement redéfinir la courtoisie, ce concept qui nous rassemble tous au sein de notre Société.

Parmi les approches possibles de ce thème, on pourra envisager (sans exclusive) :

- Usages et emplois de la courtoisie

- La courtoisie comme esthétique

- La courtoisie comme idéologie

- Figures courtoises

- Formes et formats de la courtoisie

- Les médias de la courtoisie

- Les discours de/sur la courtoisie

- Le vocabulaire courtois

- Territoires de la courtoisie

- L’historiographie critique de la notion

- La courtoisie, un fantasme de médiévistes ?



Comme d’habitude, les échanges intellectuels qui constitueront le fond même de la conférence seront agrémentés de plusieurs visites organisées dans la région de Vancouver. Après ces années de pandémie où nous avons dû faire notre recherche en isolement, nous avons hâte de vous offrir cette occasion de nous rassembler dans une atmosphère conviviale où nous pourrons développer ou renouer des contacts professionnels et personnels en personne.



Nous vous invitons à envoyer vos propositions de 200 mots maximum, pour des communications de 20 minutes en anglais ou en français, avant le 1e septembre 2022 à l’adresse suivante : icls.congress@ubc.ca. Nous examinerons également les propositions de sessions rassemblant jusqu’à 4 communications.

Vous pouvez également visiter la page web du congrès à l'adresse suivante : https://blogs.ubc.ca/icls2023/.