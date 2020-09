Université de St Andrews

Héritages et Contre-Cultures

Université de St Andrews

22-24 Mars 2021

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos propositions pour des communications traitant le thème du colloque par rapport à la culture française ou francophone, l’histoire et l’histoire de l’art, la littérature et la musique de 1789 à 1914. Le thème de notre conférence 2021 invite également les délégués à examiner les priorités et les nouvelles pratiques de recherche sur la façon dont nous promouvons l'importance des études françaises et francophones du XIXe siècle. Comme étudier, par exemple, les échos, traces et héritages du XIXe siècle et des artistes, écrivains, collectionneurs, voyageurs et autres praticiens français et francophones dans un cadre francophone et/ou transnational. Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive de sujets possibles :

Les héritages et les déshérités

Héritage et contre-tradition

Mémorialisation, historiographie et contre-récit

L'invention de la tradition

Événements marquants et moments décisifs

Mères fondatrices et femmes pionnières

Les nouveaux médias et leurs créateurs

Inventeurs, innovateurs et catalyseurs

Objets de collection et objets démodés

Iconoclastes

Mentors et mécènes

Bicentenaires 2021 (Baudelaire, Flaubert, Luminais, Vuitton, Champfleury…)

Forces des changements sociaux et culturels

Rites et croyances (médicaux, scientifiques, religieux)

Modes de vie et formes d'expression alternatifs

Réécritures du XIXe siècle

Les propositions (250 mots environ) pour des interventions individuelles ou des séances entières sont à adresser, en anglais ou en français, avant le 30 novembre 2020.

Les propositions de séances entières peuvent adopter un format traditionnel (communication de 20 minutes avec discussion) ou des formats plus expérimentaux (communications distribuées avant la séance, présentations courtes avec un discutant, table ronde).

L'édition 2021 de la conférence sera un événement hybride avec deux modes de participation:

Participation virtuelle: présentation enregistrée (audio ou vidéo) ou manuscrit à envoyer avant le 8 mars 2021. Toutes les communications seront disponibles en ligne deux semaines avant la conférence. Les discussions auront ensuite lieu en ligne et en direct pendant la conférence elle-même.

Participation standard: présentation en personne, sans obligation de soumettre votre présentation à l'avance.

Vous devez être membre de la SDN (ou de la SERD) pour participer à la conférence.

Liens pour soumettre en ligne les propositions:

https://www.eventsforce.net/standrews/frontend/reg/thome.csp?pageID=123921&eventID=125&traceRedir=2