Université Fédérale du Minas Gerais (UFMG), à Belo Horizonte, Brésil

XIII Congrès International IAWIS/AIERTI

«Sédimentation: vers une archéologie du texte et de l'image»

Le XIII Congrès International IAWIS/AIERTI, qui se déroulera en bimodal du 28 août au 01 septembre 2023 à l’Université Fédérale du Minas Gerais (Brésil), a choisi pour thème Sédimentation, visant à articuler une réflexion autour de l'archéologie du texte et de l'image. Ce terme, dans le sens littéral et métaphorique, permettra d'aborder les questions historiques, théoriques et thématiques qui traversent les productions culturelles, littéraires et artistiques, tout en considérant les tensions, les articulations et les oscillations entre le mot et l'image.

Les axes listés ci-dessous permettent de comprendre les enjeux au cœur du Congrès :

Archéologie de la lettre et de l'image : de l'idéogramme aux nouvelles technologies ; de la préhistoire à l'ère digitale ; de l'ut pictura poesis à l'intermédialité.

Traversées spatio-temporelles : transits entre le Vieux et les Nouveaux Mondes ; les récits de voyage passés et présents ; utopies, hétérotopies, dystopies.

Palimpsestes, gisements, humus : représentations et métaphores de l'excavation, de la fouille, de l'archive et de la mémoire.

«Tupi, or not tupi that is the question» (O. de Andrade) : anthropophagie, appropriation ; collage, métissage.

Écriture et image sous la perspective de l'écocritique : l'écocritique intermédiale ; reconstruction du paysage naturel ; relations entre les espèces ; écoféminisme.

Décolonisation de la littérature et la relation texte-image : critique décoloniale ; littérature et arts des peuples autochtones et afrodescendants.

Appel à contributions

L’appel à propositions de communications individuelles pour le congrès est ouvert jusqu'au 30 septembre 2022.

Pour ceux et celles voulant nous faire parvenir des propositions de communications, vous pouvez le faire via formulaire électronique.

Chaque proposition devra être soumise à l'une des Sessions, dont vous pouvez trouver la liste complète sur le site du congrès, en allant dans le menu «Sessions».

Par ailleurs, les propositions doivent présenter :