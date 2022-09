Université Bordeaux Montaigne

Lors de cette douzième édition de la journée des doctorant·e·s du laboratoire AMERIBER (EA 3656), les participant·e·s auront l’occasion de travailler sur la notion de palimpseste.

Ce “manuscrit sur parchemin d’auteurs anciens que les copistes du Moyen Âge ont effacé pour le recouvrir d’un second texte” (Trésor de la langue française) peut évoquer les diverses pratiques actuelles qui portent en leur sein des traces du passé, un passé qui rejaillit, d’une certaine façon, après avoir été effacé par le temps.

Il est effectivement désormais fréquent de parler de “palimpseste” pour des œuvres artistiques faisant écho à d’autres œuvres, des idées, des concepts, des théories passés et avec lesquels elles dialoguent dans le but de, par exemple, s’inscrire dans un sillage générationnel pour le revendiquer, le questionner, le nier ou encore le mettre en relation avec l’actualité afin d’en redéfinir ses contours.

Le concept de palimpseste peut néanmoins s’étendre à toute pratique, qu’elle soit sociale, culturelle, historique, anthropologique ou politique, qui entrerait en résonance avec une époque antérieure.

Cette journée propose ainsi, au travers des différents axes possibles suivants, de réfléchir sur le(s) dialogue(s) qui s’instaurent entre les générations actuelles et passées:

-Axe 1 : Renaissance.

Nombreuses sont les idées, coutumes et personnalités qui ont été marginalisées et/ou oubliées par l’histoire et qui font aujourd'hui l'objet de ré actualisation afin de renaître dans l’époque actuelle. Que ce soit sous la plume d’un·e écrivain·e, le pinceau d’un·e peintre, au travers de pas de danse ou de voix théâtrales, derrière l’œil d’une caméra, d’un appareil photographique ou encore sur la toile, de quelle(s) façon(s) ré actualise-t-on des pratiques passées et dans quel(s) but(s) ?

-Axe 2 : Rupture.

Si l’on réactualise le passé, c’est parfois aussi pour rompre avec lui et, pourquoi pas, en proposer une reconstruction. À l’image du courant Indigenista en Amérique Latine qui propose de mettre en valeur les thèmes nationaux afin de s’éloigner des canons européens, l’époque passée peut surgir dans notre présent comme motif de rupture. Qu’il s’agisse de croyances antérieures hégémoniques, de pratiques socio-culturelles et langagières, de mouvements artistiques, comment déconstruit-on et pourquoi ?

-Axe 3 : Imagination.

Etudier les traces du passé dans notre présent c’est aussi s’interroger sur le rôle de l’imagination dans sa recréation. A l’instar des récits des voyageurs romantiques du XIXème siècle tels que ceux de Théophile Gautier ayant participé à la création de mythes et clichés issus de croyances communes, nous pourrions questionner cette tension existante entre expérience individuelle et imaginaire collectif.

-Axe 4: Mémoire.

Comme le disait Saint Augustin, la mémoire c’est le « présent du passé », c’est la preuve que le passé peut encore faire partie de notre présent. La façon dont peut s’exprimer la mémoire, à travers le témoignage par exemple, pourra être étudiée. Ainsi, conviendra-t-il de s'intéresser à l’étude de la résurgence d’une antériorité vécue individuellement et subjectivement au travers de la mise en mots, en monuments, en chant ou en corps et mesurer la place qu’occupe la mémoire dans nos sociétés actuelles.

Modalités de soumission

La journée d'étude se tiendra le 7 décembre 2022 à l'Université Bordeaux Montaigne en présentiel et les interventions seront limitées à 20 minutes.

Les propositions de communication prendront la forme d'un résumé de 400 mots maximum, titre compris.

Accompagnées d'une notice bio‑bibliographique, elles seront à faire parvenir avant le 30 septembre 2022 aux adresses suivantes : julie.olivier@u-bordeaux-montaigne.fr et rosmeliz.alva-zapata@u-bordeaux-montaigne.fr.