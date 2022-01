TU Dresden / En ligne

Depuis plus d'une décennie, le Séminaire de Recherche Francophone de Leipzig (FFSL) accueille la journée de recherche « Francophonies », organisée conjointement avec différents partenaires académiques.



Encouragés par le grand intérêt dont cette journée de recherche a bénéficié jusqu'à présent, nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre ces échanges en 2022 et nous vous invitons à présenter des projets en cours ou en préparation (mémoires de master, thèses de doctorat, thèses d'habilitation, etc.). Chaque intervenant(e) disposera de 20 minutes pour présenter son projet et de 25 minutes pour la discussion, ce qui nous permettra d'accueillir au total environ 12 présentations, qui pourront être faites aussi bien en français, en allemand ou en anglais.



Notre initiative s'adresse avant tout aux chercheurs en sciences humaines - littérature, langues, théâtre, culture et médias - mais aussi aux chercheurs en histoire, sociologie, ethnologie, archéologie, sciences politiques, qui travaillent sur des thèmes liés à la théorie de la culture comme la migration, les minorités, la diaspora, le genre, l'hybridité, le voyage, la cartographie et la transmédialité.



En 2022, la journée de recherche sera organisée en format numérique du vendredi 25 mars au samedi 26 mars, en coopération avec l'Institut de Romanistique de l'Université d'Innsbruck et le Centrum Frankreich | Frankophonie de l'Institut de Romanistique de l'Université Technique de Dresde.



Les personnes souhaitant participer à la XII. Journée de recherche « Francophonies », veuillez envoyer les documents suivants au plus tard le 31 janvier 2022 à l’adresse annegret.richter@tu-dresden.de



a) un résumé de votre projet (y compris la bibliographie utilisée) qui indique clairement les objectifs et la problématique du projet, qui renseigne sur l'état de la recherche sur l'objet étudié et qui illustre le tout par un exemple sur lequel vous travaillez actuellement.



b) un bref CV contenant des informations sur votre directeur de thèse et votre institution scientifique.