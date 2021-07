Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.

In der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln ist am Romanischen Seminar eine Stelle in Teilzeit zu besetzen (50% / 19,92 Wochenstunden). Es handelt sich um eine Stelle im Sinne der Nachwuchsförderung zur Weiterqualifikation in französischsprachiger und/oder spanischschprachiger Literatur- und/oder Kulturwissenschaft.

IHRE AUFGABEN

• selbständige Bearbeitung eines Forschungsteilgebietes in der französischsprachigen und/oder spanischsprachigen Literatur und/oder Kulturwissenschaft

• Lehrtätigkeit in romanischer Literaturwissenschaft im Umfang von 2 SWS

• Mitarbeit an Forschungsprojekten und -anträgen der Junior¬professur und Unterstützung bei Aufgaben in Verwaltung

• Beratung und Betreuung der Studierenden

IHR PROFIL

• abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in romanischer Literatur- und/oder Kulturwissenschaft oder All¬gemeiner und Vergleichender Literaturwissenschaft

• sehr gute Kompetenzen im Französischen, Spanischen und Englischen sind von Vorteil

WIR BIETEN IHNEN

• umfangreiche Unterstützung bei der Weiterqualifikation

• ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld

• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

• flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen

• umfangreiches Weiterbildungsangebot

• Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits-managements

• Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist ab 01.10.2021 in Teilzeit mit 19,92 Wochenstunden zu besetzen. Sie ist bis 30.09.2024 befristet, mit der Option der Verlängerung um weitere drei Jahre. Sofern die entsprechenden tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen und werden nach Maßgabe des LGG NRWbevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen online unter: https://jobportal.uni-koeln.de/bewerben/475 . Die Kennziffer ist Wiss 21-07-09. Die Bewerbungsfrist endet am 08.08.2021.

Bewerber*innen werden gebeten, in einem dreiseitigen Exposé ein Forschungsprojekt vorzustellen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Jun.-Prof.‘in Dr. Bieke Willem: bwillem@uni-koeln.de