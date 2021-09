Le médecin face à la douleur (XVIe-XVIIIe siècles) est un webdoc sur les conceptions anciennes de la douleur. Il est le fruit d’une recherche pluridisciplinaire, croisant histoire de la médecine, philosophie et littérature.

12 chapitres thématiques, des œuvres à lire et à écouter, ainsi que des entretiens avec des neurologues, confrontent le passé et le présent et permettent d’interroger notre compréhension actuelle de la douleur. Il vise tous les publics et sa consultation, en français et en anglais, est libre.

Pain and the Physician, 16th-18th centuries is a web documentary on early conceptions of pain. It is the result of multidisciplinary research combining the history of medicine, philosophy and literature.

Through 12 thematic chapters, excerpts from works to read and to listen to, and interviews with neurologists, it brings the past face to face with the present and allows us to question our current understanding of pain.

Voir en ligne…

Responsabilité scientifique et coordination : Raphaële Andrault et Ariane Bayle

Collaboration scientifique : Elisa Andretta, Dominique Brancher, Nicolas Danziger, Luis Garcia-Larrea, Nicolas Lechopier, Pascal Luccioni, Patrick Mertens, Isabelle Moreau, Michèle Rosellini.

Réalisation graphique et conception du site : Raphaël Benitez

Réalisation multimédia : service PAVM | DNUM de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (Alexandre Bocquier, René Clerc, Charles de Filippo, Victor Hamelin et Philippe Topalian)

Collaboration artistique : Géraldine Berger et Thomas Rortais pour les textes lus ; Les Nouveaux Caractères pour l’interprétation musicale de Marin Marais (Sébastien d’Hérin, Étienne Floutier et Caroline Mutel).

Traduction anglaise : Sarah Novak pour les textes ; Romane Marcon et Marie Rabecq pour les vidéos.

L’exposition d’origine, organisée avec l'aide de Florence Gaume et Livia Rapatel, s’est tenue à la BU Santé, Domaine Rockefeller, Université Claude Bernard Lyon 1 (décembre 2019 - février 2020). Le graphisme avait été réalisé par Damien Favier.

Ce projet est financé par le LabEx COMOD (Université de Lyon, ANR-11-LABEX-0041, projet "Archéologie de la douleur") et réalisé en collaboration avec l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il a bénéficié du soutien de l’IHRIM (UMR 5317), de l’ENS de Lyon, du CNRS, de la TGIR Huma-Num, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et de la BU Santé (Lyon).

Voir en ligne…