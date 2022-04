C’est donc un paysage onirique bouleversant que nous avons sous les yeux. D’une profondeur, d’une vérité à la fois troubles et infinies.

Toute la pièce commence avec la jalousie du roi Léonte, comme un excès d’amour qui en un cillement se transforme en folie. Dès cet instant, elle semble courir vers la catastrophe et l’écriture prend le rythme cataclysmique et malade de la psyché du roi.



Nous avons sous les yeux l’immensité du récit intime, le paysage diffracté de la douleur. C’est en cela que la pièce est une pièce-monde, qui nous révèle ce que nous sommes, en puissance, au plus profond de nous. Ce que nous perdons. Ce que nous retrouvons. C’est peut-être cela l’hiver du conte : le feu qui brûle sous la glace et qui s’apaise quand le Temps a accompli son œuvre.

Auteur et metteur en scène, lauréat de la Fondation Beaumarchais et de La Villa Médicis hors les murs, Jean-René Lemoine a obtenu le Grand Prix de la Critique et le prix Émile Augier de l’Académie Française. Ses pièces ont été jouées dans différents théâtres (MC 93, Théâtre Gérard-Philipe, Théâtre de la Tempête, Théâtre de la Ville, CDN de Tours, TNB, Grand T et aussi à la Comédie-Française.). Ses pièces sont publiées aux Éditions Les Solitaires Intempestifs, Lansman et Ubulibri (Milan).

Florient Azoulay

Dramaturge et auteur, Florient Azoulay a adapté pour le théâtre Dostoïevski, Hamsun ou Rostand. En tant que traducteur, il a publié la première édition du théâtre de Complicite / Simon McBurney (Mnemonic aux éditions de La Table ronde) et un essai (La vie cachée des écrivains à La Librairie Vuibert).

Yan Brailowsky

Yan Brailowsky est Maître de conférences HDR à l'université Paris Nanterre et Secrétaire de la Société Française Shakespeare.