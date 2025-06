Chateaubriand, Œuvres complètes, vol. XIX-XX : Les Natchez (éd. Morgane Avellaneda & Pierino Gallo)

Édition établie par Morgane Avellaneda et Pierino Gallo. Avec une présentation de Benjamin Hoffmann

Débutés à la veille de la Révolution et annoncés en 1801 dans la préface d’Atala, Les Natchez paraissent pour la première fois en 1826, au terme d’un long processus de réélaboration historique, idéologique et littéraire. Souvent lus comme un texte de jeunesse, anachronique et inachevé, ils incarnent toutefois un témoignage précieux de l’évolution de l’écriture et de la pensée de Chateaubriand. Œuvre palimpseste, à la fois laboratoire poétique et méditation sur l’Histoire, ils conjoignent l’épopée et le roman pour mettre en scène les étapes successives de leur création et faire de leur genèse une aventure à laquelle le lecteur est convié. Il s’agit également d’une œuvre miroir qui répercute à l’infini les reflets d’une bibliothèque universelle, d’un ouvrage qui donne orgueilleusement à lire dans un geste prescient, annonciateur, la certitude de sa modernité.

Morgane Avellaneda est Associate professor à l’Université de Nagoya (Japon), membre associé de l’IHRIM et docteure en Littérature française. Sa thèse porte sur le journalisme de Chateaubriand.

Pierino Gallo est professeur de littérature française à l’Université de Messine (Italie) et membre associé de l’IHRIM (Lyon-SaintÉtienne). Il est l’auteur de nombreuses études sur Marmontel, Raynal, Voltaire et Chateaubriand. Il co-dirige le Dictionnaire Chateaubriand, en cours de publication chez Honoré Champion.

Docteur de l’Université Yale, Benjamin Hoffmann est professeur des universités à Ohio State où il enseigne la littérature française de l’Ancien Régime et la création littéraire. Il est l’auteur de romans et d’essais parus en France et aux États-Unis.

