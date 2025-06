Gérard de Nerval, Aurélia, ou le Rêve et la Vie (éd. Michel Brix)

Édition nouvelle, établie et présentée par Michel Brix

Gérard de Nerval s’est donné la mort au cours de la nuit du 25 au 26 janvier 1855, alors qu’il était en train de composer Aurélia, ou le Rêve et la Vie, son autobiographie spirituelle. Depuis 1855, les éditeurs d’Aurélia présentent tous ce récit comme un texte achevé. On propose plutôt ici de lire Aurélia dans une double version, moins infidèle aux intentions et volontés de l’auteur que toutes les éditions qui ont été publiées à ce jour, et plus respectueuse, en outre, du caractère inachevé de l’ouvrage. La démonstration sur laquelle se fonde la présente reconstitution est exposée dans la première section du livre. On trouve ensuite, dans la deuxième section, la transcription de tous les manuscrits d’Aurélia qui sont parvenus jusqu’à nous. Enfin, la troisième section donne à lire les deux textes d’Aurélia, correspondant à deux états génétiques distincts, et restaurés d’après les résultats de l’examen qui a été mené.

Michel Brix a été directeur de recherches à l’université de Namur et est membre de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique. Spécialiste de Nerval, il est aussi l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages – essais et éditions – consacrés à la littérature française des XVIIIe et XIXe siècles.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

Version PDF : e-EAN 9782745363510. 30 EUR.