Baron de Lahontan, Voyage au Canada

Préface de Thomas Dommange

Ce récit de voyage au Canada est un jalon très important dans l'histoire de la pensée, notamment sur la question du « sauvage ». Il est cité par Michelet, Chateaubriand, Diderot, et influence Leibniz. Ce voyage de Lahontan donne d'autant plus à penser qu'il est à la fois un échec et peut-être une invention (même si les données ethnologiques qu'il contient restent vraies).

Il symbolise à la fois l'échec de la colonisation française, et aussi une aventure intellectuelle qui le mène au paradis. Il relève en même temps du récit colonial et d'une expérience paradisiaque.