Étienne Carjat

Artiste et Citoyen. Œuvres en vers et autres textes

Édition de Paul Aron

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XIXe siècle », n° 122, série « Bohèmes », n° 2, 2025

L’œuvre en vers d’Étienne Carjat fait le portrait d’une époque autant que les photographies qui l’ont rendu célèbre. Paul Aron en réédite et en commente la majeure partie dans cette anthologie. Carjat s’y révèle avec ses passions, ses amitiés et ses haines de républicain engagé et progressiste.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406183969 - au prix de 94 EUR.