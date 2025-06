Maurizio Busca, John Tolan, Safar, l'histoire du Coran en Europe

Scénario de Maurizio Busca et John Tolan

Documentaires de Jan Loop, John Tolan, Mercedes García-Arenal, Roberto Tottoli

Dessins et couleurs de Ernesto Anderle

Au XIIe siècle, l’abbé Pierre le Vénérable, désireux de débattre avec les autres religions plutôt que de multiplier les croisades, supervise la toute première traduction du Coran en latin. En 1798, le général Bonaparte débarque à Alexandrie à la tête d’une armée de 40 000 hommes. Durant son voyage, il a lu et relu le Coran, fasciné par Mahomet, qu’il voit comme un tacticien militaire brillant…

Découvrez 700 ans d’échanges et de résistances, de découvertes et de luttes autour du Coran, entre les chrétiens d’Europe et les mondes musulmans dans ce Docu-BD passionnant !

Un fabuleux voyage de la Bourgogne à la Catalogne, de Budapest à Constantinople, de Martin Luther à Napoléon Bonaparte !

