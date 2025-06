Théophile Gautier, Œuvres complètes, section IV, Voyages, t. II : Voyages en Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique et Savoie (1854-1868) (éd. François Brunet & Claudine Lacoste-Veysseyre, avec la collab. d'Alain Guyot)

Ces récits de voyage peu connus, voire inédits en volume, consacrés aux pays rhénans, flamands, bavarois, suisses et savoyards qu’a visités Théophile Gautier, alors dans la maturité de son art, offrent un panorama complet de son talent de narrateur et de descripteur : les paysages pittoresques, les monuments, les œuvres d’art s’imposent à l’imagination du lecteur grâce à une virtuosité dans l’écriture et à une façon de voir toutes personnelles. L’humour et le picaresque apparaissent même dans Ce qu’on peut voir en six jours tandis qu’une esthétique du sublime renouvelle la glorification par le Romantisme des plus hauts sommets des Alpes, le Cervin et le Mont Blanc, dont Gautier nous livre la physionomie éblouissante aux derniers temps du « petit âge glaciaire ».

François Brunet, Maître de conférences HDR honoraire de l’Université Paul-Valéry de Montpellier, a orienté ses recherches vers la littérature et les arts du dix-neuvième siècle. Ses travaux concernent le Parnasse, Théophile Gautier et Berlioz.

Alain Guyot, Professeur à l’Université de Lorraine, s’intéresse aux récits de voyage, en particulier dans les pays froids (Alpes, Grand Nord, Sibérie). Il est responsable avec Sarga Moussa, de la section Voyages dans l’édition des Œuvres complètes de Théophile Gautier chez Honoré Champion.

Claudine Lacoste, Professeur émérite à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, longtemps présidente de la Société Théophile Gautier, fut une spécialiste de l’œuvre de Gautier à laquelle elle a consacré de nombreuses études.

Version PDF : e-EAN 9782745363398. 45 EUR.