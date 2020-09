William Marx, Vivre dans la bibliothèque du monde

Paris : Fayard, Collège de France, coll. "Leçons inaugurales du Collège de France", 2020.

EAN 9782213717173.

80 p.

Prix 12EUR

Présentation de l'éditeur :

" Notre amour historiquement situé de la littérature nous impose paradoxalement, comme premier devoir, de nous arracher à l'historicité de cette même littérature. C'est au nom de la littérature que nous devons nous détacher de celle-ci. Voilà pourquoi il nous faut d'un seul mouvement construire et explorer la bibliothèque mondiale ou totale - et je dis bien bibliothèque mondiale, et non pas littérature mondiale.

On lit la littérature mondiale, mais on lit dans la bibliothèque mondiale, on vit dans la bibliothèque du monde : deux attitudes radicalement différentes. " Ancien élève de l'Ecole normale supérieure et agrégé de lettres classiques, William Marx est philologue, historien et critique de la littérature. Il a été professeur de littérature comparée à l'université Paris Nanterre. Ses derniers ouvrages parus sont La Haine de la littérature et Un savoir gai (Minuit, 2015 et 2018).

Depuis octobre 2019, il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Littératures comparées.