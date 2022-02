Université Hassan II. Casablanca

Revue Soroud : Appel à contributions

Voyages de femmes : expériences dans la fiction culturelle

Date limite pour l’envoi du résumé : 20 mars 2022

Date limite pour l’envoi de l’article : 30 juin 2022

Date de publication : 2023

Courriel : soroudmaroc@gmail.com

En tant qu’acte, nécessité et culture, le voyage a longtemps été associé à un désir de construire une nouvelle découverte de soi et du monde par l’exploration et la comparaison. Par

coséquent, chaque voyage marque une différence ou est associé à un changement dans

un domaine de la vie, car le voyage est une composante de l’esprit humain et de son imagination et a toujours été présent dans les épopées, les légendes et les récits oraux, et dans la conduite des chevaliers, des poètes, des historiens et des prophètes, avant de se transformer en texte commun entre l’histoire, la littérature, la sociologie, l’anthropologie et la culture en général.

La recherche et les études ont négligé le rôle des voyages des femmes dans l’histoire humaine, des textes dignes d’être examinés et lus comme une expérience humaine dans leur

pluralisme et leur diversité, tant celles qui ont accompagné leur conjoints diplomates ou explorateurs, ou celles qui ont été obligées à voyager, ou celles poussées par la passion de l’exploration géographique ou par l’amour à l’aventure, et, ainsi, leurs récits de voyages transmettent leurs visions en tant que femmes, voyageuses et écrivaines, en reflétant la différence entre chacune d’elles, entre leur sociétés et dans différentes époques.

Voici une liste préliminaire de quelques voyageuses :

1) Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762)

2) Jeanne Baré (1740-1807)

3) Ida Pfeiffer 1797-1858

4) Mary French Sheldon (1847-1936) 5) Mary kingsley (1862-1922)

6) Alexandra David-Néel (1868- 1969) 7) Freya Stark (1893-1993)

8) Mary Leakey (1913-1996)

9) Isabelle Eberhardt (1877-1904)

10) Odette de Puygaudeau (1884 – 1991)

11) Gertrude Bell (1868-1926)

12) Osa Johnson (1894-1953)

13) Annie Londonderry (1870-1947)

14) Annie Smith – Peck (1850-1935)

15) Amelia Earchart (1897-1937)

16) Anita Conti (1899-1997)

17) Hester Stanhope 1776-1839

18) Alexandrine Tinné (1835-1904)

19) Aimée Croker (1864-1941)

20) Ella Maillard (1903-1997)

*

Tous les chercheurs et intéressés sont priés d’envoyer leurs articles en arabe, français, anglais ou en espagnol avec un résumé en arabe et en anglais et des mots-clés avant la date limite à l’e-mail suivant : soroudmaroc@gmail.com

Règles de publication :

- Toutes les suggestions de publication dans la revue sont à envoyer à l’e-mail : soroudmaroc@gmail.com

- La revue accepte les articles en arabe, anglais, français et espagnol, à condition qu’il s’agisse d’études ou de recherches authentiques qui n’ont pas été publiées auparavant et qui ne sont pas en cours d’évaluation pour une autre revue.

- Envoyer un résumé préliminaire indiquant la problématique et les axes proposés pour l’article (100 mots), accompagné d’un e-mail, d’une adresse, d’un téléphone et d’une biographie de l’auteur (100 mots).

- Les articles (entre 3 000 et 8 000 mots), avec un résumé final (de l’ordre de 300 mots), sont à envoyer en arabe et dans une autre langue (Français, anglais ou les deux), et avec des mots- clés (5 à 7 mots).

Les articles proposés doivent suivre le système de sous-titres et leurs références doivent être assujetties à :

Premièrement, documenter les références citées dans l’article, en interne par des crochets qui incluent le nom de famille de l’auteur et le numéro de page à la fin de chaque citation dans le corps du texte (ex. Nom de l’auteur, p. 25).

Deuxièmement, l’inclusion d’une sélection finale des références citées à la fin de l’étude, y compris toutes les informations et de la manière suivante : (nom de l’auteur : titre du livre (en gras), pays, maison d’édition, ville, édition, année).

Troisièmement, les informations non bibliographiques, à citer, doivent apparaitre en bas de page (explications et références spécifiques ou brève explication de l’idée, du concept ou du résumé d’une biographie d’un auteur déjà cité...)

*

Please see the file above. It is in four languages.

Se ruega consultar el chichero arriba. Està en cuatro lenguas.

المرجو الاطلاع على الملف أعلاه. يأتي بأربع لغات