Volume collectif Genres et Formes poétiques de la colère, de l’Antiquité au XXIe siècle

Le présent appel vise à augmenter par l’ajout de nouvelles contributions l’extension temporelle, géographique et générique qui a été celle du colloque « Genres et formes poétiques de la colère, de l’Antiquité au XXIe siècle », organisé sur Teams par Hélène Vial les 18 et 19 novembre 2020 et dont on trouvera l’affiche et le programme ici :

https://celis.uca.fr/actualites/en-visioconference-colloque-international-«genres-et-formes-poetiques-de-la-colere-de-lantiquite-au-xxie-siecle-»

Ce volume, qui sera proposé aux Presses Universitaires Blaise Pascal pour la collection « ERGA », vise à explorer les voies par lesquelles, de l’Antiquité à nos jours et sans limitation dans le champ géographique, la colère a nourri la création poétique, suscitant non seulement l’écriture de poèmes, mais aussi la création de genres et de formes spécifiques. Il ne s’agit donc pas tant, ici, d’étudier la présence de la colère dans tel ou tel poème ou recueil de poèmes, mais de montrer en quoi la colère est une émotion génératrice de poésie et, plus précisément, d’innovations formelles en poésie.

Pour cela, un parcours globalement chronologique est envisagé, avec une première partie portant sur les genres et formes antiques de la colère et une seconde partie allant du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Cependant, la réflexion sur le plan du livre peut évoluer selon l’équilibre général qui sera dessiné par les contributions reçues.

Les contributions mettant en rapport la littérature et les autres formes d’art sont les bienvenues, dans une perspective d’intermédialité.

Les propositions (titre et résumé), accompagnées d’une brève biobibliographie, sont à adresser avant le 15 mars 2021 à Hélène Vial (helene.vial@uca.fr).

Les consignes de longueur et de présentation seront adressées dans la seconde quinzaine de mars aux collègues dont les sujets auront été retenus.

Les articles seront envoyés pour le 31 mai 2021.