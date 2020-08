Voix et Images, vol. XLV, n° 2, hiver 2020 : "Jacques Poulin : une poétique de l'entre-deux",

sous la direction de Jimmy Thibeault

Université du Québec à Montréal, 2020.

EAN13 : 03189201(imprimé) — 1705933X(numérique).

Extrait du texte de présentation :

« Si pour Poulin l'écriture est une réécriture, il semble donc qu'une relecture de l'ensemble des romans s'impose. Le présent dossier s'inscrit dans le sillage d'un colloque qui s'est tenu à la Maison de la littérature de Québec les 26 et 27 octobre 2017. Les participantes et les participants avaient été invités à aborder l'oeuvre de Jacques Poulin à partir du thème "Une poétique de l'entre-deux: espaces, cultures et identités dans les romans de Jacques Poulin". La réflexion s'appuyait sur le postulat que, si la question de l'américanité constitue encore aujourd'hui un angle d'approche privilégié, on a aussi pu constater que l'écriture de Poulin se veut le lieu d'un récit intime où le sujet hésite constamment entre le repli sur soi et l'inévitable ouverture à l'autre, comme en fait foi l'importance des intertextes comme fondements mêmes de l'écriture romanesque, mais aussi la délicate investigation des relations humaines dans les romans de l'auteur. La question de l'entre-deux apparaît centrale à cette écriture de l'intime, car les romans de Poulin mettent en scène différentes postures intermédiaires qui s'inscrivent dans une tentative d'ensemble de redéfinition de l'être et de l'espace. En plaçant cette question de l'entre-deux au coeur de la relecture des romans de Poulin, les articles retenus pour le présent dossier parviennent à leur offrir un éclairage nouveau qui en souligne toute la richesse. »

Sommaire

Jacques Poulin : une poétique de l'entre-deux, JIMMY THIBEAULT

Le complexe du scaphandrier. L'écriture du soi dans l'oeuvre de Jacques Poulin : de l'isolement à l'universel, JIMMY THIBEAULT

À cheval sur la frontière entre deux états. Figure chevaline et représentations identitaire, culturelle et spatiale dans Faites de beaux rêves de Jacques Poulin, ISABELLE PROULX

Métis imaginaires, pensées métisses et imaginaire métissé chez Jacques Poulin, PAMELA V. SING

« Connaissez-vous cet homme ? » Pour une poétique du genre policier dans l'oeuvre de Jacques Poulin, STEFANIA CUBEDDU-PROUX

Une petite musique de vie. Références et analogies musicales dans les romans de Jacques Poulin, HÉLÈNE DESTREMPES

Le cycle de Jack Waterman, ou le grand roman pulvérisé, JEAN MORENCY

Bibliographie de Jacques Poulin, TANIA GRÉGOIRE

ÉTUDE (HORS DOSSIER) :

Dire le mal, Arthur Buies, écrivain maudit, CAROLINE PROULX

« Vers un espace qui prenait vie à chaque foulée. » Puissance des Atavismes de Raymond Bock, XAVIER PHANEUF-JOLICOEUR

CHRONIQUES :

Essais/Études : Des cabanes, FRÉDÉRIC RONDEAU (à propos de : Emmanuelle Tremblay, L'invention de l'appartenance; Étienne Beaulieu, La pomme et l'étoile; Marielle Macé, Nos cabanes)

Roman : Cuba, Libre ou en chute libre ? DOMINIQUE GARAND (à propos de : Jacques Lanctôt, Don Giuliano; Gabriel Anctil, Cuba libre!)

Poésie : D'amour et d'oubli, DENISE BRASSARD (à propos de : Pierre Nepveu, L'espace caressé par ta voix; Billy-Ray Belcourt, Cette blessure est un territoire; Renée Gagnon, Emparée)