Référence bibliographique : Viviane Devriésère et Marina Geat (dir.), L’interculturel : quels défis et problématiques aux niveaux européen et international ?, Roma TrE-Press, collection "Le Ragioni di Erasmus", 2020. EAN13 : 9791280060174.

Les articles qui composent ce volume sont les contributions proposées dans deux colloques organisés en 2017 au Département de Sciences de l’Éducation de l’Université Roma Tre et à l’ISFEC Aquitaine de Bordeaux. Ces deux rencontres internationales ont été l’occasion d’aborder plusieurs facettes d’une thématique cruciale qui est au cœur des réflexions éducatives contemporaines, à savoir le problème de l’interculturel, à partir des questions lexicales que pose sa définition. Des chercheurs appartenant à des contextes géographiques et disciplinaires différents ont analysé des manifestations de ce phénomène en proposant leurs points de vue, dans le but d’approfondir les enjeux que la dimension interculturelle impose aujourd’hui au monde de l’éducation et pour servir de base à l’élaboration de stratégies efficaces, afin que les interrogations suscitées par la diversité deviennent des opportunités, des occasions d’ouverture et d’enrichissement réciproques. Ces colloques ont permis la naissance en 2017 du groupe de recherche RUIPI – Réseau Universitaire International Pour l’Interculturel. Ce volume est la première publication des Cahiers du RUIPI (« I quaderni di RUIPI »). Ces Cahiers s’insèrent dans la collection « Le Ragioni di Erasmus » et en partagent l’esprit et les finalités. Avec les contributions de : Viviane Devriésère ; Marina Geat ; Ali Abassi ; Azouz Begag ; Ruth Amossy et Caterina Scaccia ; Françoise Demougin ; Annie Desaulniers et Juliane Bertrand ; Jean-Louis Dumortier ; Fabrice Fresse et Lucinda Morgan ; Hind Lahmami ; S. Seza Yilancioğlu ; Rada Tirvassen ; María José Gomez-Torres ; Martine Cornet ; Azucena Hernández Martín et Mohamed Chamseddine Habib Allah ; Sophie Guermès ; Koffi Ganyo Agbefle ; Dagmar Reichardt ; Dario Prola.