21 penseurs pour 2021

Date de parution : 07/01/2021

Editeur : Philo Editions

EAN : 9782900818114

L'équipe de Philosophie magazine a sélectionné dans la presse - The London Review of Books, The Atlantic, Prospect Magazine, Mediapart, The Indian Express, Truthout etc. - ce qui lui est apparu comme les meilleurs essais de l'année. Ecrits par des philosophes, des écrivains et des historiens pour éclairer à chaque fois une question précise de notre temps, ils permettent de dresser un véritable panorama des idées contemporaines.

Des leçons sur le coronavirus avec Hartmut Rosa et Peter Singer, aux mouvements antiracistes et contre les violences policières avec Eva Illouz et Nadia Yala Kisukidi, en passant Harry Potter et la "cancel culture". Ce best of des idées 2020 donne la voix aux grands penseurs comme Pankaj Mishra, Martha Nussbaum et Michael Walzer, mais aussi aux jeunes générations comme Paul Sebillotte ou Helen Lewis et à des intellectuels du monde entier comme Judith Butler, Jared Diamond et Amartya Sen.