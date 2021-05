André Gide et le théâtre. Un parcours à retracer

Sous la direction de Vincenzo Mazza

Classiques Garnier, collection "Bibliothèque gidienne", 2021

EAN13 : 9782406109655.

452 pages.

Prix du volume : 39 euros

Les rapports de Gide avec le théâtre ne se bornent pas à l’écriture dramatique, mais se manifestent également dans ses réflexions et théorisations du monde de la scène, notamment via des conférences, des articles et des propos sur ce sujet dans sa correspondance et son Journal. Ce qui le relie au théâtre tout au long de sa vie est aussi le résultat de ses relations. Il gravite constamment autour de ce monde à travers ses amitiés et rapports professionnels avec des littéraires, des intellectuels, des gens de la scène, qui constituent un véritable réseau « théâtrophile ».L’absence d’un véritable succès pour la dramaturgie de Gide n’est qu’une raison supplémentaire pour réfléchir à son rapport au théâtre. La richesse de ses échanges avec plusieurs générations d’écrivains et de gens de la scène permet d’élargir nos connaissances sur les arts du spectacle dès la fin du XIXe siècle.