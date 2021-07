Viceversa, n° 15: "Histoires de famille"

Parution mai 2021

EAN 9782889279203 — 280 p.

Qu’elle soit biologique ou par affinités, nucléaire ou élargie, la famille suscite d’immenses attentes. Mais la famille idéale, celle dont on voudrait faire partie, existe-t-elle ? Transmission d’un nom, d’une langue, de valeurs morales, héritage d’objets ou de maisons, déceptions, mensonges, secrets et luttes de pouvoir, la famille est en tout cas une mine pour faire des histoires. En inventer, en raconter. Le patrimoine familial se compose aussi de mots. Les écrivains en ont une conscience aigüe, ce qui leur permet d’interroger leur vécu, de débusquer du nouveau, tout en nous y associant intimement, nous laissant entendre l’écho de notre propre expérience.

Fabio Andina • Michelle Bailat-Jones • Yvonne Böhler • Zora del Buono Gianna Olinda Cadonau • Ludmila Crippa • Elisa Shua Dusapin Yael Inokai • Barbara Klicka • Naim Kryeziu • Line Marquis • Thierry Raboud • Noëlle Revaz • Maria Rosaria Valentini • Ivna Žic

En 2002, Gallimard publie Rapport aux bêtes de Noëlle Revaz. L’écriture de styliste de cette jeune auteur délicate fait couler beaucoup d’encre. Elle imite le parler des paysans comme peu y sont parvenus après Ramuz, elle est d’une finesse extrême. Il lui faut 7 ans pour sortir son deuxième livre, toujours chez Gallimard Efina, roman d’amour ironique et ciselé dont la presse française s’empare. Née en Valais en 1968, Noëlle Revaz vit à Bienne.

Fabio Andina est né à Lugano en 1972 et a étudié le cinéma à San Francisco. Il partage sa vie entre Madonna del Piano et Leontica, dans les Alpes tessinoises.

Née en 1992 d’un père français et d’une mère sud-coréenne, Elisa Shua Dusapin grandit entre Paris, Séoul et Porrentruy. Diplômée en 2014 de l’Institut littéraire suisse de Bienne (Haute Ecole des Arts de Berne), elle se consacre à l’écriture et aux arts de la scène.

Sommaire

Éditorial

Claudine Gaetzi, Histoires de famille

D’un ailleurs

Barbara Klicka, Study for a protector

Dossiers écrivaines

Noëlle Revaz

Les volets de la fenêtre de la salle de séjour (texte inédit)

« Je crois que ma vie s’appuie plutôt sur la rêverie », présentation par Claudine Gaetzi

« Débusquer du nouveau », entretien avec Claudine Gaetzi

Zora del Buono

Sans père (texte inédit)

L’humour et le mordant, présentation par Ruth Gantert

« La vie a mille facettes, et c’est ainsi qu’on devrait la montrer », entretien avec Ruth Gantert

Maria Rosaria Valentini

La somme des côtés (texte inédit)

Les portraits de famille de Maria Rosaria Valentini, présentation par Sebastiano Marvin

« Les mots sont le seul héritage possible », entretien avec Sebastiano Marvin

Contribution visuelle : Line Marquis

Inédits : Histoires de famille

Elisa Shua Dusapin, Le supermarché

Yael Inokai, Prendre un nom

Ivna Žic, Au souper

Gianna Olinda Cadonau, Poesias / Gedichte / Poésies

Thierry Raboud, La maison souveraine

Fabio Andina, Vie dans les bois

Carte blanche aux traductrices et traducteurs

Michelle Bailat-Jones traduit en anglais un extrait de Le Carnet à lucarnes de Clarisse Francillon

Ludmila Crippa traduit en russe un extrait de Il fondo del sacco de Plinio Martini

Naim Kryeziu traduit en albanais un extrait de Sieben Legenden de Gottfried Keller

Année littéraire 2020

Revue des parutions de Suisse romande

Revue des parutions de Suisse alémanique

Revue des parutions de Suisse italienne

Revue des parutions des Grisons romanches

Livres d’autrices et d’auteurs suisses traduits

Chronique de l’année littéraire 2020

