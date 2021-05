Viatica, H.S n° 4:

"Voyage et mémoire dans l’Antiquité romaine : les écrits latins sur le voyage et leurs enjeux mémoriels"

sous la direction de Fabien Galtier

Si la littérature latine n’accorde, dans l’Antiquité, qu’une place réduite à l’écriture du voyage factuel, d’ailleurs pas encore constituée en genre à part entière, elle n’en révèle pas moins une diversité d’approches dont le présent dossier constitue un aperçu placé sous l’égide de la mémoire. Il contribue ainsi, à sa manière, à perpétuer le souvenir de ces voyageurs qui se refusaient à tomber dans l’oubli.

Sommaire

Dossier

Fabrice GALTIER

Introduction

Bénédicte DELIGNON

La valeur mémorielle du récit de voyage dans la satire 1, 5 d’Horace

The Memory Value Ascribed to the Travel Narrative in Horace's Satire 1, 5

Hélène VIAL

« Je tiens dans mes bras les morceaux brisés de mon navire »

La mémoire naufragée dans les œuvres ovidiennes de la relegatio

« I'm holding in my arms the broken pieces of my ship »: The Wrecked Memory in the Ovidian Works of the Relegatio

Florence GARAMBOIS-VASQUEZ

Le voyage chez Ausone, de la Moselle à l’Ordo Vrbium Nobilium

The Journey As Seen by Ausonius, from the Mosella to the Ordo Vrbium Nobilium

Joëlle SOLER

Progression géographique et régression mémorielle dans le De reditu de Rutilius Namatianus

Geographic Progression and Memory Regression in Rutilius Namatianus’ De reditu

Annick STOEHR-MONJOU

Enjeux mémoriels d’un récit de voyage de Lyon à Rome

Sidoine Apollinaire (Lettre 1, 5)

Memory Issues of the Travel Narrative from Lyon to Rome by Sidonius Apollinaris (Letter 1, 5)

Céline URLACHER-BECHT

La « mémoire privée » dans le carm. 1, 6 (= 2 Vogel) d’Ennode de Pavie

Problèmes méthodologiques et essai de reconstruction des circonstances du voyage

The “private memory” in Magnus Felix Ennodius’ carm. 1, 6 (= 2 Vogel): Methodological Problems and Attempt at Reconstructing the Circumstances of the Trip

Comptes rendus

Marie-Christine GOMEZ-GÉRAUD

Andreas Nijenhuis-Bescher, Susanne Berthier-Foglar, Gilles Bertrand et Frédéric Meyer (dir.), Frontières et altérité religieuse. La religion dans le récit de voyage, xvie-xxe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019, 321 pages, ISBN : 978-2-7535-7784-8.

Perrine BAECHLI

Paolo Carile, Écritures de l’ailleurs. Négociants, émigrés, missionnaires et galériens, Paris, L’Harmattan, 2020, 248 pages, ISBN : 978-2-343-19136-2.

Gilles BERTRAND

Bernard Potocki, Voyage dans une partie de l’Italie, Nicolas Bourguinat (éd.), Montrouge, éditions du Bourg, 2020, 236 pages, ISBN : 978-2-490650-07-1.

Gilles LOUŸS

Hugues Fontaine, Ménélik. Une Abyssinie des photographes (1868-1916), Nanterre, Amarna, 2020, 317 pages, ISBN : 979-10-92157-01-7.

Gilles LOUŸS

Dolores Thion Soriano-Mollá, Christian Manso et Pierre Peyré (dir.), Joseph Peyré, l’Africain. Du protectorat aux guerres mondiales, Paris, L’Harmattan, 2020, 252 pages, ISBN : 978-2-343-19312-0.

Gilles LOUŸS

Odile Goerg, Un cinéma ambulant en Afrique. Jean-Paul Sivadier, entrepreneur dans les années 1950, Paris, L’Harmattan, 2020, 158 pages, ISBN : 978-2-343-19780-7.

Gilles LOUŸS et Alain GUYOT

Daniele Niedda (dir.), Dal Taccuino alle riscritture: racconti di viaggio, Pise-Rome, Fabrizio Serra Editore, coll. « Fictions: Studi sulla narratività », 2019, 118 pages, ISBN : 978-88-3315-194-6.

Table des œuvres citées avec références