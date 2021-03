Viatica

8 | 2021 : Voyages inaboutis

On voyage souvent mal. Sentiment d’ennui, de vanité ou d’inutilité face à l’entreprise, obstacles, changements d’itinéraire, interruptions et contretemps frustrants, événements forçant le voyageur à un retour précoce, et même, dans le pire des cas, mort en chemin sont autant de causes susceptibles de condamner le voyage comme son souvenir. L’échec, toutefois, peut également devenir un ressort essentiel de l’écriture viatique. En explorant divers types de voyages inaboutis, on se propose ici d’explorer des tensions et des paradoxes souvent plus productifs qu’il n’y paraît, tant pour les voyageurs que dans la perspective d’une réflexion critique plus large sur les mécanismes du récit de voyage.

SOMMAIRE :