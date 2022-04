Aix-Marseille Université, CAER

Que ce soit dans le cadre des réflexions menées autour du concept d’autorialité, ou bien au sein des études philologiques concernant la transmission des textes médiévaux, les œuvres qui, selon la définition d’Alberto Vàrvaro, se caractérisent par un « faible degré d’autorialité », ont attiré une attention croissante auprès des philologues. Cette journée d’études s’intéresse aux différentes déclinaisons de ce type particulier de texte qui, en raison d’une transmission hétérogène et souvent sujette aux interpolations, met à dure épreuve le raisonnement lachmanien conduit en sens diachronique et vertical. Sans se concentrer uniquement sur les transmigrations de thèmes ou images d’un genre à l’autre, ou d’un texte à l’autre, l’axe de réflexion envisagé concernera surtout le témoignage matériel, que ce soit le manuscrit ou le texte imprimé. À l’aide des outils de la critique des variantes, nous rechercherons dans ces témoins, autant que possible, les traces d’interférences avec la transmission orale ou les marques textuelles et para-textuelles d’une réélaboration du texte spécifiquement liées à l’horizon culturel de chaque copiste ou au contexte de réception de l’œuvre. Perspective philologique et plus proprement littéraire, toutes deux liées aux structures des genres et à leur réception, permettront de reconstituer la dimension historique et culturelle de ces documents ainsi que les milieux de leur production et de leur réception dans l’aire romane entre les XIIIe et XVIe siècles.



La journée d’études durera un jour et demi, du vendredi 24 juin au samedi 25 au matin, et aura lieu en modalité mixte, au CAER d’Aix-Marseille Université. Au début de chaque journée, un spécialiste prendra la parole sur un sujet inhérent au thème choisi et dirigera également la session.



