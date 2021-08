Vanessa Bell et Catherine Cormier-Larose,

Anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000-2020,

Remue-ménage, 2021.

EAN13 : 9782890917347.

Création de nouvelles maisons d’édition, émergence de scènes, de festivals et d’espaces de création, réappropriation et trans- formation de la langue québécoise... Il n’y a aucun doute, la poésie connaît un essor fulgurant. À cet égard, nous avons cherché à savoir d’où écrivent les femmes dont on vante le travail en ce moment. De quelles filiations naissent leurs voix ? Qui, avant elles, a écrit pour qu’à leur tour, elles puissent écrire si rageusement, si librement ?

Cette anthologie présente le travail de cinquante-cinq poètes qui incarnent les mouvances de la poésie québécoise actuelle. Outil de référence, ce livre propose de découvrir et de célébrer, dans une approche intersectionnelle et intergénérationnelle, une sélection d’œuvres frondeuses d’un milieu en pleine effervescence.

AVEC LES POÈMES DE : Martine Audet, Daphné B., Joséphine Bacon, Marjolaine Beauchamp, Virginie Beauregard D., Laurie Bédard, Geneviève Blais, Daria Colonna, Marie-Ève Comtois, Sonia Cotten, Véronique Cyr, Marie Darsigny, Carole David, Denise Desautels, Roxane Desjardins, Anne-Marie Desmeules, Kim Doré, Isabelle Dumais, toino dumas, Clémence Dumas-Côté, Louise Dupré, Mireille Gagné, Renée Gagnon, Marie-Andrée Gill, Véronique Grenier, Catherine Harton, Lorrie Jean-Louis, Natasha Kanapé Fontaine, Annie Lafleur, Catherine Lalonde, Roseline Lambert, Annie Landreville, Tania Langlais, Caroline Louisseize, Stéphane Martelly, Tara McGowan-Ross, Erin Mouré, Roxane Nadeau, Chantal Neveu, Ashley Opheim, Laurance Ouellet Tremblay, Virginia Pesemapeo Bordeleau, Maude Pilon, Sina Queyras, Emmanuelle Riendeau, Maggie Roussel, Stéphanie Roussel, Nada Sattouf, Chloé Savoie-Bernard, Erika Soucy, Elkahna Talbi, Élise Turcotte, Maude Veilleux, Claudine Vachon et Laurence Veilleux.