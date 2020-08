Vacations : "Expression, culture et communication" (IUT, Lyon)

Vacations IUT de Lyon

Expression, culture et communication — S3/S4

Nous cherchons un.e vacataire en cours d' Expression, culture et communication, le lundi matin 8h-10h en TD (groupe 25 étudiant.e.s) et de 8h-12h en groupe de Tp (12 à 13 étudiant.e.s) au département Génie Mécanique et Prdouctique IUT LYON 1.

Culture générale (mini mémoire en Humanités); identité numérique et outils pour candidature (CV, LM, entretien). Le plan de cours est fourni.

Étudiant.es de deuxième année, S3 14 semaines/S4 10 semaines ; septembre 2020- mars 2021.

Le tarif horaire est celui des vacations dans l’enseignement supérieur (une quarantaine d’euros/heure).

Votre candidature doit correspondre à l'un de ces statuts:

- être titulaire de l’éducation nationale (avec autorisation de cumul)

- disposer d'employeur principal (avec 900 heures par an)

- être sous contrat/bourse doctorale.

Les candidatures sont à adresser à : catherine.psilakis@univ-lyon1.fr