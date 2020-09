Le Département Techniques de Commercialisation de l'IUT DE POITIERS (site de Châtellerault) recherche

des vacataires pour des TP de PPP (projet personnel et professionnel de l'étudiant) à compter d'octobre 2020.

Contenu des enseignements :

Ecrits professionnels : compte rendu, rapport...

Etude du marché de l'emploi (enquêtes, dossiers)

Révisions : CV, Lettre de motivation

Objectifs de l'enseignement :

- Rendre l’étudiant acteur de son parcours professionnel et personnel

- Accompagner l’étudiant de manière progressive dans l’intégration de ses expériences vécues (stage, alternance, ...) pour qu’il fasse des choix adaptés

Volume horaire : 30 heures par semestre environ (d'octobre à décembre puis de janvier à avril)

Profil recherché :

Professeur de français en BTS, de lycée ou de collège en activité.

Etudiants en Lettres, 3ème cycle de l’enseignement supérieur, moins de 28 ans.

Auto-entrepreneur ou personne exerçant déjà une activité professionnelle.

Le français doit être la langue maternelle de la personne recrutée.

NB : L'enseignante permanente de Lettres pourra encadrer les débuts des vacataires.

Dossier :

Envoyer CV et lettre de motivation en pdf à : severine.denieul@univ-poitiers.fr, dès que possible et au plus tard le 20 octobre 2020.