L’École des ingénieurs de la Ville de Paris recrute, pour le second semestre, un vacataire en méthodologie/communication écrite.

Il s’agit de délivrer 9 h de TD/CM à raison de 6 fois 1 h 30 entre le 22 mars et le 31 mai 2021 (lundi 22 mars : 16 h 45 - 18 h 15, lundi 29 mars : 16 h 45 - 18 h 15, lundi 12 avril : 16 h 45 - 18 h 15, lundi 26 avril : 10 h 15 - 11 h 45, lundi 10 mai : 10 h 15 - 11 h 45 et lundi 31 mai : 10 h 15 - 11 h 45).

Les cours sont à destination des 2es années de l’EIVP, c’est-à-dire niveau bac + 4 (équivalent master 1 environ).

Sauf changement de directives, les cours se feront en « distanciel » via le logiciel Teams. Le vacataire se verra attribuer un groupe d’une vingtaine d’étudiants.

Les TD et CM porteront principalement sur la méthodologie de réalisation d’un état de l’art et d’un rapport de stage dit « étude et recherche ».

Profil souhaité : docteur ou doctorant en sciences humaines, appétence pour la pédagogie et la transmission, expérience en enseignement supérieur, capacités à travailler en équipe.

Pour postuler, envoyez votre CV à Fanny Tsang : fanny.tsang@eivp-paris.fr au plus tard le 14 mars 2021.

Indiquez « Vacations communication » dans l’objet du mail.

Vous pouvez être vacataire à l’EIVP si vous êtes âgé de moins de soixante-sept ans et exercez une activité professionnelle principale ou si vous êtes inscrit en vue de la préparation d’un diplôme du troisième cycle de l’enseignement supérieur (doctorat).