Le département de Génie Électrique et Informatique Industrielle d’Aix-Marseille université (Site Saint-Jérôme) est à la recherche d’un.e vacataire chargé(e) d’enseignement temporaire pour l’enseignement de Expression, culture et communication pour la période allant de la rentrée de septembre 2022 à la fin du mois de novembre 2022.



Les enseignements concernent 3 groupes de 1e année de BUT, à raison de 2h de cours par semaine (soit, au total, entre 50 et 60 heures).



Les prérequis administratifs sine qua non sont les suivants :



pouvoir justifier de 900h annuelles dans un emploi annexe (ou 300 h d’enseignement)

OU Avoir renouvelé son inscription en doctorat 2021-2022



OU être auto-entrepreneur depuis 3 ans et de justifier de revenus annuels supérieurs à 10 000 euros.



Merci de contacter : Marine Cellier (marine.cellier@univ-amu.fr)