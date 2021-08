Vacations en Expression-Communication & Projet Personnel et Professionnel à l'IUT de Créteil-Vitry

Vacations en Expression-Communication et Projet Personnel et Projet Personnel et Professionnel

(IUT de Créteil-Vitry)

Le département Génie biologique de l’IUT de Créteil-Vitry recrute pour l’année universitaire 2021-2022, un.e ou plusieurs vacataires pour intervenir en deuxième de DUT (Diplôme Universitaire et Technologique) et en première année de BUT (Bachelor Universitaire de Technologie).

De septembre à décembre 2021, en deuxième année DUT : environ 14 h TD et 10 h TP en expression-communication et 7 h TD en Projet Personnel et Professionnel

De janvier à avril 2022, en deuxième année DUT : environ 14 h TD et 10 h TP.

De janvier à avril 2022, en première année BUT : environ 3 h TD et 10 h TP.

Groupe TD : 26 à 28 étudiants maximum divisé en deux demi-groupes en TP.

Programme : argumentation écrite et orale, exposés de culture générale et recherches documentaires, remédiation linguistique, cartographie des controverses, rédaction de CV, lettre de motivation, stratégie de recherche d’emploi, enquêtes professionnelles, rédaction de rapports, etc.

De nombreux supports de cours sont proposés par le professeur responsable.

Lieu : IUT de Créteil-Vitry - 61 Av. du Général de Gaulle, 94010 Créteil – Métro Créteil-Université (ligne 8).

Disponibilités : au moins 2 demi-journées par semaine

Conditions :

professeur titulaire de l’éducation nationale

ou activité salariée d’au moins 900 heures par an ou rémunération supérieure à 7100 euros par an

Rémunération horaire :

Travaux dirigés : 40,91 €

Travaux pratiques : 27,26 €

Candidature : adressez votre lettre de motivation et CV à isabelle.legras@u-pec.fr

Responsable du recrutement : Isabelle Legras