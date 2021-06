Le département Techniques de commercialisation 2 de l’IUT de Sceaux (département 92 – accessible RER B) cherche un(e) vacataire pour assurer des cours d’Expression, communication, culture générale en 2e année de DUT.

Il s’agit de 3 heures de cours consécutives réparties a priori de la manière suivante : 1h de TD (groupe de 28 étudiants) et 2h de TP (soit 2 x 1h, avec le même groupe qu’en TD divisé en deux demi-groupes). Pour le moment, les cours ont été placés le mardi mais il est encore possible de changer le jour.

Il y a une vingtaine de semaines d’enseignement dans l’année : de début septembre à fin novembre (semestre 3) puis de début janvier à fin mars (semestre 4)

Contenu du cours : En TD, travailler sur les médias et l’information (semestre 3) et sur l’inspiration de l’art dans la publicité (semestre 4). Le cours (support powerpoint etc.) est fourni par l’enseignant titulaire responsable de la matière. En TP, il s’agit essentiellement de faire passer des exposés sur des sujets de société et de faire faire des exercices ponctuels à l’écrit (exemple : correspondance professionnelle).

Rémunération : 40 brut / heure

Attention – Pour pouvoir être recruté comme vacataire, il faut soit avoir un emploi par ailleurs (enseignant du secondaire, salarié du privé, indépendant…) soit être inscrit en thèse de doctorat. Il s’agit d’une condition sine qua non.

Pour toute candidature, merci de m’indiquer :

Votre statut

Le(s) jour(s) où vous êtes disponible

Votre expérience dans l’enseignement

Merci d’adresser vos candidatures avant le 15 juillet à : marie-christine.pavis@universite-paris-saclay.fr