L’École des ingénieurs de la Ville de Paris (Eivp) recrute, pour la rentrée 2021/2022, des vacataires en communication. Les cours sont à destination des 1ère, 2ème et 3ème années de l’Eivp (équivalent L3, M1 et M2). La répartition des CM/TD se fait sur une proportion de 40 % de CM et 60 % de TD environ (sujet à changement selon les besoins). Le vacataire se verra attribuer un groupe de 25 étudiants environ.

Un thème d’enseignement est privilégié pour chaque semestre. Le déroulé de l’année universitaire est le suivant :

1ères années, 18 h (6 x 3 h)

Communication 1 – La communication professionnelle : contenu et méthodes de rédaction de supports de communication professionnels

Dates et horaires

1. Vendredi 1er octobre, 8h30-11h45

2. Vendredi 15 octobre, 8h30-11h45

3. Vendredi 29 octobre, 8h30-11h45

4. Vendredi 19 novembre, 8h30-11h45

5. Vendredi 3 décembre, 8h30-11h45

6. Vendredi 7 janvier, 8h30-11h45

2èmes années, 18 h (6 x 3 h)

Communication 2 – La communication argumentative : présenter et défendre un projet

Dates et horaires

Mardi 21 septembre, 13h15-16h30 Mardi 28 septembre, 13h15-16h30 Mardi 12 octobre, 13h15-16h30 Mardi 9 novembre, 13h15-16h30 Mardi 23 novembre, 13h15-16h30 Mardi 14 décembre, 13h15-16h30

3èmes années, 18 h (6 x 3 h)

Communication 4 – La communication visuelle : illustrer un projet d’aménagement urbain

Dates et horaires

Vendredi 1octobre, 13h15-16h30 Vendredi 15 octobre, 13h15-16h30 Vendredi 29 octobre, 13h15-16h30 Vendredi 19 novembre, 13h15-16h30 Vendredi 3 décembre, 13h15-16h30 Vendredi 7 janvier, 13h15-16h30

2èmes années, 18 h (6 x 3 h)

Communication 3 – La négociation : construire des scenarii de négociation pour conclure des accords

Dates et horaires encore inconnues.

Profil souhaité : en fonction des thèmes d’enseignement, docteur ou doctorant en sciences humaines : SIC, sociologie, management, architecture, etc., appétence pour la pédagogie et la transmission, expérience en enseignement supérieur, capacités à travailler en équipe. Le candidat doit être en mesure d’enseigner la communication sur le volet écrit et sur le volet oral. Pour l’enseignement de la communication visuelle un candidat maîtrisant l’aspect théorique et pratique de la communication visuelle sera privilégié.

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à Fanny Tsang : fanny.tsang@eivp-paris.fr, au plus tard le 6 août 2021. Indiquez « Vacations communication » et précisez le ou les thème(s) d’intervention souhaité(s) dans l’objet du mail. Les candidats peuvent postuler à un seul ou plusieurs thèmes d’enseignement, cependant ils doivent impérativement être présents à toutes les dates indiquées, soit sur la totalité d’une séquence de 18 h.

Vous pouvez être vacataire à l’EIVP si vous êtes âgé de moins de soixante-sept ans et exercez une activité professionnelle principale ou si vous êtes inscrit en vue de la préparation d’un diplôme du troisième cycle de l’enseignement supérieur (doctorat).