Le département MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet) de l'IUT de Marne-la-Vallée (université Gustave Eiffel), site de Meaux, recherche un intervenant pour un cours de Communication interculturelle à destination d’étudiants de 2e année (semestre 4).



Objectifs du module : Conduire l’étudiant à découvrir les enjeux interculturels présents dans toute communication internationale, en particulier via les moyens numériques (web, mobile…), et à identifier les éléments de fond ou de forme susceptibles d’être maîtrisés pour communiquer en intelligence dans un contexte culturel pluriel.



Il s'agit de 26h de TD à dispenser entre mi-janvier et fin mars 2022 à deux groupes d’une vingtaine d’étudiants chacun (52h au total). Nous pouvons placer ces heures à votre convenance.



Le plan de cours des années précédentes sera à votre disposition si vous le souhaitez.



Les locaux se trouvent à côté de la gare de Meaux. Depuis la Gare de l'Est, le trajet dure 25 mn.



Le tarif horaire est celui de l'Université, soit 41 euros brut de l'heure.



Pour pouvoir exercer ces vacations, il faut être titulaire de l’Éducation nationale ou disposer d’un employeur principal.



Si la proposition vous intéresse, nous vous remercions de contacter Clément Sigalas, directeur des études des MMI2 à l'adresse suivante : clement.sigalas@univ-eiffel.fr