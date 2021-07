L’IUT de Paris (ex Paris Descartes) recrute plusieurs vacataires d’expression-communication pour assurer des TP en BUT 1 et DUT 2 au département STID (Statistique et informatique décisionnelle)

1ère année, Semestre 1 : Expression orale

- 7 semaines, du 6 septembre au 22 octobre 2021

- 3 groupes de TP (groupes de 16 étudiants)

- à raison de 1h30 par semaine et par groupe, soit 4h30 par semaine regroupées sur une même ½ journée, à convenir avec l’enseignant.e.

- 31h30 en tout

- contenu : exercice de prise de parole avec support visuel (voix, posture, aisance, regard) + amélioration de l’expression (enrichissement du vocabulaire, maîtrise du registre)

- Tous les supports sont fournis

1ère année, Semestre 2 : argumentation et communication visuelle

- 8 semaines du 4 avril au 11 juin 2022

- 3 groupes de TP (groupes de 16 étudiants)

- à raison de 1h30 par semaine et par groupe, soit 4h30 par semaine regroupées sur une même ½ journée, à convenir avec l’enseignant.e.

- 36h en tout

- contenu : argumentation, rédaction, communication visuelle (utilisation de Powerpoint)

- Tous les supports sont fournis

2e année, Semestre 4: projet éloquence

- 10 semaines, du 10 janvier au 25 mars 2022

- 2 groupes de TP (groupes de 16 étudiants)

- à raison de 1h30 par semaine et par groupe

- 30 heures en tout

- Contenu : argumentation (notions + analyse de discours et vidéos), expression orale (posture, regard, voix), rédaction de discours, animation d’un concours d’éloquence (projet d’établissement inter-départements).

Supports fournis + progression harmonisée entre les groupes

Conditions de candidature :

- être doctorant.e ou pouvoir attester d’une activité principale

- Rémunération : 41,41 euros / heure (brut)

Si vous êtes intéressé.e, envoyez votre CV avant le 11 juillet 2021 à marie.bonnot@parisdescartes.fr .