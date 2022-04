Information publiée le 06 Avril 2022 par Université de Lausanne (source : C. Psilakis

L'ENTPE, école d'ingénieurs publique de l'aménagement durable des territoires, recherche pour le second semestre des vacataires pour assurer des enseignements en communication en 1ère année (niveau bac+3) pour 12h de TD, groupe de 25 étudiantes et étudiants.



Jour enseignement: vendredi du 2 mai au 15 juin 2022. Syllabus et support de cours disponibles.



Conditions administratives de recrutement :

- titulaire d'un emploi principal

Une activité salariée du secteur privé ou du secteur publique d'au moins 900 heures par an (ou 300 heures d'enseignement)

- ou étudiant de 3e cycle (en thèse) ou 65 ans et plus.



Recherche pour compléter l'équipe en priorité certifié.e/agrégé.e/doctorant.e en lettres

CV et LM à envoyer à C. Psilakis (catherine.psilakis@entpe.fr).