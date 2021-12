Nous recherchons un ou une vacataire pour 9 heures de TD à l'Université Gustave Eiffel (Paris-Est-Marne-la-Vallée, RERA, Noisy-Champs) sur l'Illusion comique de Corneille.



Destiné aux étudiantes de Licence 2 de la filière Littérature et Culture Numérique, ce TD aura lieu du 25 mars au 22 avril, le mercredi de 11 heures à 13 heures, dans le cadre d'un enseignement sur le théâtre classique (CM Caroline Labrune). La trame du cours est déjà rédigée. Travaux de recherche sur la littérature française du XVIIe siècle et expérience dans l'enseignement secondaire ou supérieur nécessaires.



Merci d'envoyer votre CV à Suzanne.Duval@univ-eiffel.fr au plus tard le 13 janvier (mais nous souhaiterions pourvoir cette vacation avant la fin du mois de décembre).