Vacation en théorie littéraire à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Le département de Lettres modernes cherche un(e) vacataire pour assurer un CM (12 séances d'une heure) et un TD (12 séances d'une heure) de théorie littéraire (présenter les principaux spécialistes et mouvements en ce domaine et faire découvrir aux étudiants les textes essentiels) en 2e année de licence. Le créneau du mercredi en mileu de journée reste disponible. Début des cours : semaine du 20 janvier.

Envoyer le C. V. au responsable : jean-marc.civardi@uvsq.fr.

Attention : pour être embauché en tant que vacataire à l'UVSQ, il faut justifier d'un employeur principal.