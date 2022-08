La Licence Sciences Sanitaires et Sociales de l'Université Sorbonne-Paris Nord recherche un.e intervenant.e pour un cours de méthodologie universitaire destiné à des étudiants de L1. Il s'agit de TD d'1h30 pour 2 groupes pendant 11 semaines à partir du 23 septembre. Les cours ont lieu le vendredi de 8h30 à 11h45 sur le campus de Bobigny.

Contenu du cours :

Le but est de se familiariser avec les méthodes d’apprentissage à l’université, comme la lecture rapide, la prise de notes et les fiches de lecture, et d’apprendre à organiser son temps de travail. Il s’agit aussi de rechercher l’information pertinente sur un sujet en utilisant la bibliothèque universitaire et les sources de documentation appropriées.